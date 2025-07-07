Павел Василенко

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Шахтёром и финским Ильвесом из Тампере будет обслуживать судейская бригада из Нидерландов, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьёй встречи назначен 32-летний Марк Нахтегаал. Помогать ему на линиях будут Йохан Балдер и Рой де Нас. Роль четвертого арбитра доверена Робину Хенсгенсу. За работу системы видеопомощи VAR будет отвечать Ричард Мартенс, а его помощником станет Эрвин Бланк.

Встреча на номинальном домашнем поле «горняков» в словенском городе Любляна пройдет 10 июля в 21:00 по киевскому времени.