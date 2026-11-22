Павел Василенко

Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги. Поединок на «Энфилде» завершился со счетом 4:0, а дебют Маурисио Почеттино на тренерском посту манкунианцев обернулся неудачным результатом.

Гости оказались в сложном положении уже на восьмой минуте встречи. Защитник Лени Йоро получил прямую красную карточку за фол против Александра Исака, который выходил к воротам. Арбитр решил, что защитник был последним на пути нападающего, а нарушение произошло непосредственно за пределами штрафной площади.

Ливерпуль быстро воспользовался численным преимуществом. На 10-й минуте Доминик Собослаи открыл счет, а еще через три минуты Флориан Вирц удвоил преимущество хозяев после передачи Рио Нгумоа.

Во втором тайме Нгумоа сам отличился голом: на 66-й минуте он завершил атаку после паса Брэдли Барколы. Окончательный счет на 82-й минуте установил Виктор Муньос, которому ассистировал Вирц.

Ливерпуль одержал шестую победу в сезоне. Манчестер Юнайтед потерпел пятое поражение и оказался на предпоследнем месте турнирной таблицы.

АПЛ, 11-тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Собослаи, 10, Вирц, 13, Нгумоа, 66, Муньос, 82.