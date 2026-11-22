Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал критику в адрес футболистов команды из-за продолжительного отсутствия чемпионских титулов в английской Премьер-лиге.

Португальский полузащитник также подчеркнул, что готов уйти из клуба, если руководство решит, что он больше не способен помочь манкунианцам вернуться на вершину. Слова приводит Sky Sports.

В последний раз клуб выигрывал чемпионат очень, очень давно. Тогда здесь не было ни одного из нынешних игроков, и, очевидно, все будут говорить: «Эти футболисты не способны выиграть чемпионат». Все становятся проблемой, и это нормально. Ничего страшного. Мне повезло играть здесь с футболистами, которые выигрывали все в клубах, за которые выступали. Хуан Мата выиграл в футболе все. Давид де Хеа выигрывал трофеи с этим клубом. Поль Погба побеждал везде. Неманья Матич побеждал везде. Даже Златан Ибрагимович. Они завоёвывали трофеи везде, но так и не смогли вернуть клуб на вершину и выиграть Премьер-лигу.

Здесь работало много тренеров, которые выигрывали титулы в разных клубах, но им тоже не удалось вернуть чемпионский титул Премьер-лиги в Юнайтед. Поэтому я считаю, что разговоры о давлении на игроков возникают из года в год. Каждый раз футболисты, которые дольше всех находятся в клубе, оказываются под большим вниманием, чем остальные, потому что такова обратная сторона длительного пребывания здесь. Нас считают проблемой дольше, чем других.

Я сказал клубу, как только там почувствуют, что я больше не тот человек, который поможет вернуть Юнайтед туда, где он заслуживает быть, — я готов уйти. Ведь я тоже хочу выигрывать трофеи. Я хочу выиграть Премьер-лигу. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я никогда этого не скрывал. Получится ли у меня? Не знаю. Но я продолжу пытаться.