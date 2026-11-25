УПЛ объявила лучших тренера и игрока 13-го тура
Кто получил награды?
Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 13-го тура сезона 2026/27. Индивидуальные награды получили вратарь Колоса Иван Пахолюк и наставник Левого Берега Александр Рябоконь.
Рябоконь привел свою команду к важному результату в противостоянии с донецким Шахтером. Киевляне сумели отобрать очки у подопечных Арды Турана, завершив встречу со счетом 1:1.
В тройку лучших тренеров также попали Руслан Костышин из Колоса, который одержал волевую победу над ФК Харьков (2:1), и наставник Динамо Мацей Кендзёрик. Его команда обыграла Оболонь в результативном дерби (4:2).
Главным героем среди футболистов стал Иван Пахолюк. В матче против харьковчан голкипер Колоса отразил пенальти и записал на свой счет девять сейвов.
Вторым в голосовании стал вингер Карпат Ян Костенко, который забил победный мяч в игре с Зарей (1:0). Третью позицию занял динамовец Николай Шапаренко, который отметился голом и результативной передачей в матче с Оболонью.
Лучшие тренеры 13-го тура
- Александр Рябоконь (Левый Берег)
- Руслан Костышин (Колос)
- Мацей Кендзёрик (Динамо)
Лучшие игроки 13-го тура
- Иван Пахолюк (Колос)
- Ян Костенко (Карпаты)
- Николай Шапаренко (Динамо)
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