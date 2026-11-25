Павел Василенко

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 13-го тура сезона 2026/27. Индивидуальные награды получили вратарь Колоса Иван Пахолюк и наставник Левого Берега Александр Рябоконь.

Рябоконь привел свою команду к важному результату в противостоянии с донецким Шахтером. Киевляне сумели отобрать очки у подопечных Арды Турана, завершив встречу со счетом 1:1.

В тройку лучших тренеров также попали Руслан Костышин из Колоса, который одержал волевую победу над ФК Харьков (2:1), и наставник Динамо Мацей Кендзёрик. Его команда обыграла Оболонь в результативном дерби (4:2).

Главным героем среди футболистов стал Иван Пахолюк. В матче против харьковчан голкипер Колоса отразил пенальти и записал на свой счет девять сейвов.

Вторым в голосовании стал вингер Карпат Ян Костенко, который забил победный мяч в игре с Зарей (1:0). Третью позицию занял динамовец Николай Шапаренко, который отметился голом и результативной передачей в матче с Оболонью.

Лучшие тренеры 13-го тура

Александр Рябоконь (Левый Берег) Руслан Костышин (Колос) Мацей Кендзёрик (Динамо)

Лучшие игроки 13-го тура

Иван Пахолюк (Колос) Ян Костенко (Карпаты) Николай Шапаренко (Динамо)