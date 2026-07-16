Сергей Разумовский

Левый Берег официально объявил о прекращении сотрудничества с центральным полузащитником Русланом Дедухом. Информацию об уходе футболиста подтвердила пресс-служба клуба.

28-летний хавбек покинул команду после завершения срока действия контракта. Новый договор стороны подписывать не стали, поэтому Дедух получил статус свободного агента и теперь может самостоятельно вести переговоры с другими клубами о продолжении карьеры.

Руслан Дедух стал игроком Левого Берега летом 2023 года. В киевский клуб он присоединился без компенсации, так как на тот момент также находился в статусе свободного агента. За время выступлений в команде полузащитник был одним из важных футболистов состава и внес заметный вклад в результаты коллектива.

Всего Дедух провел за Левый Берег 67 матчей во всех официальных турнирах. В этих поединках центральный полузащитник отметился 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Помимо статистических показателей, футболист также выполнял важную лидерскую роль в раздевалке и на поле. Он неоднократно выводил команду на матчи с капитанской повязкой, что свидетельствовало о доверии со стороны тренерского штаба и партнеров.

Прошлый сезон для Руслана Дедуха был непростым из-за проблем со здоровьем. Полузащитник получил травму колена, которая потребовала хирургического вмешательства. Из-за операции и последующего восстановления он пропустил значительную часть игрового года.

В итоге за первую команду Левого Берега в прошлом сезоне Дедух провел лишь 7 матчей. Результативными действиями в этих встречах хавбек не отметился. После возвращения к тренировочному процессу и постепенного набора формы футболист также получал игровую практику в составе Левого Берега-2. За вторую команду он сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

Таким образом, сотрудничество Руслана Дедуха с Левым Берегом длилось около трех лет. После завершения контракта полузащитник покинул клуб как свободный агент.

Напомним, в новом сезоне на стадионе Левого Берега будет играть Харьков.