Павел Василенко

Бавария Мюнхен обеспечила себе место в плей-офф Клубного чемпионата мира после победы в группе C над аргентинским грандом Бока Хуниорс – 2:1. В драматическом матче, за которым наблюдали 63 587 болельщиков, Майкл Олисе забил победный гол для немецких чемпионов за шесть минут до конца основного времени.

Бока Хуниорс нужно бороться за свое место на дистанции с лиссабонской Бенфикой. В конце группового этапа им предстоит встретиться с Окленд Сити, которые проиграли свои два матча – 0:10 и 0:6. Так как у обеих команд одинаковое количество очков, все решит разница забитых и пропущенных мячей.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур

Бавария – Бока Хуниорс – 2:1

Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 - Мерентьель, 66.