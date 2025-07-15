Павел Василенко

Марк-Андре тер Стеген вряд ли станет основным вратарём Барселоны в сезоне 2025/26. Первая тренировка команды после перерыва породила множество слухов о его судьбе.

Опытный голкипер пропустил большую часть предыдущего сезона из-за травмы. Казалось, что он станет первым игроком Ханси Флика после его возвращения.

Во время летнего трансферного окна Барселона решила приобрести нового вратаря. Выбор пал на Жоана Гарсию. Однако это не оставило в клубе места для тер Стегена. Пока что немец отказывается рассматривать возможность выхода из клуба.

В понедельник игроки блауграны впервые после летнего перерыва тренировались под руководством Флика. Однако тер Стеген в составе отсутствовал.

Немец тренировался в зале один. Испанские СМИ сообщают, что вратарь почувствовал дискомфорт в спине и потому не вышел на поле.

Хотя трудно сказать наверняка. Барселона была бы рада избавиться от тер Стегена, и вполне возможно, что трансфер действительно состоится этим летом.