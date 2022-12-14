Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией
Защитник сборной Хорватии назвал победу Аргентины «вероятно заслуженной»
Соса прокомментировал разгромное поражение в полуфинале ЧМ-2022
14 декабря 10:33
Борна Соса (справа) / Фото - Getty Images
Защитник сборной Хорватии Борна Соса высказался относительно поражения в полуфинале чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3). Слова футболиста приводит Index.
В первые полчаса мы были лучшей командой и контролировали игру. Тогда мы получили тот пенальти, который, мягко говоря, спорный. А потом произошел угловой, который мы должны были завершить лучше. Мы пропустили два гола, после чего было тяжело отыграться. Поздравляю Аргентину с, вероятно, заслуженной победой.
Трудно проиграть полуфинальный матч, потому что ты очень близок к финалу, но пока. Сегодня мы еще можем немного отдохнуть, но с завтрашнего дня попытаемся подготовиться к матчу за третье место. У нас есть небольшие травмы, о которых мы должны позаботиться. Но постараемся вернуться в Загреб счастливыми.
Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
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