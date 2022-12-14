Защитник сборной Хорватии назвал победу Аргентины «вероятно заслуженной»

Борна Соса (справа) / Фото - Getty Images

Защитник сборной Хорватии Борна Соса высказался относительно поражения в полуфинале чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3). Слова футболиста приводит Index.

Трудно проиграть полуфинальный матч, потому что ты очень близок к финалу, но пока. Сегодня мы еще можем немного отдохнуть, но с завтрашнего дня попытаемся подготовиться к матчу за третье место. У нас есть небольшие травмы, о которых мы должны позаботиться. Но постараемся вернуться в Загреб счастливыми.