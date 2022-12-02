Вернидуб: «Главное, что чемпионат проходит, надеюсь, ВСУ выгонят чудовищ еще дальше»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу в последнем матче 2022 года против «Черноморца» (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Но они вышли и показали свой характер. Я доволен результатом, мы набрали уже 18 очков и, если не ошибаюсь, уже на восьмой строчке. Есть над чем дальше работать. Сейчас пусть команда отдохнет, переведет дух. Надеемся, за это время наши ребята, ВСУ, выгонят российских чудовищ еще дальше. А на собрании уже хорошо поработаем. Да, понимаю, что все будет зависеть от ситуации в Украине.

Что касается игры, то она была равна. «Черноморец» – неплохая боевая команда, здесь всегда всем тяжело играть. Тем более у вас очень классный тренер. Роман Григорчук вернулся, ему просто нужно время. А времени у него было мало для комплектации команды, как и у меня. Но играем, работаем, это самое главное.

Забили гол перед свистком на перерыв. Хорошо разыграли угловой, забили неплохой мяч. В первом тайме были моменты, особенно у нашего правого защитника Андрея Понедельника. Три неплохих момента, но хорошо сыграл Непогодов. У «Черноморца» тоже были шансы, но не стопроцентные. То, что сейчас помню. Главное, что мы хорошо сыграли в обороне, «на ноль». А свой шанс мы реализовали и выиграли.