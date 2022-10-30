Вернидуб: «Кривбасс» сделал хороший подарок «Динамо»
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:3).
Проиграли 1:3, но мне понравилось, какую игру демонстрировали как мы, так и «Динамо». Особенно в первые 20 минут нам все давалось. Но не хватило концентрации.
В моментах с двумя пропущенными голами мы сделали хороший подарок «Динамо». Первый эпизод – ошибка нашего центрального защитника. Мы просили не играть через центр, но последовала передача в центр и обрезка, после которой пропустили мяч вследствие контратаки. А второй пропущенный мяч – это вообще «шедевр».
Однако важно, что ребята не остановились, забили в концовке первого тайма и вернулись в игру. А на второй тайм вышли еще с бóльшим настроем показать себя. Были моменты, где могли сравнять счет, но нам не удалось забить. Тогда как у Киева вышло забить еще один мяч.
Поздравляю «Динамо» с победой. А мы будем дальше работать и стараться показывать футбол еще лучше, чем сегодня. Обидно только, что ошибки, допущенные ребятами, становятся голевыми.
Нам нужно время. Команда совсем новая, месяца-двух недостаточно, чтобы сыграться. Тем более, война в нашей стране не позволила провести на сборах спарринги хорошего уровня и качественную подготовку.
Из-за этого чемпионат Украины сейчас настолько непредсказуемый. То же «Динамо» потеряло много очков, «Шахтер»... Самое главное, что мы проводим этот чемпионат – для наших парней на фронте.
Знаю, что многие футбольные фанаты сейчас защищают нашу страну, они следят за футболом и переживают, для них это дополнительные эмоции. Поэтому мы должны провести чемпионат до конца, что позволит сохранить представительство в еврокубках. Главная победа – это победа нашей страны над россией. А после нее, думаю, все наладится и болельщики вернутся на стадионы.
Необходимо набраться терпения и продолжать следить за нашим футболом. Поскорее бы закончилась война и мы победили – тогда все будет хорошо.
Напомним, вингер не сыграл за «Кривбасс» против «Динамо» из-за условий аренды.
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