Вернидуб: «Кривбасс» сделал хороший подарок «Динамо»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:3).

В моментах с двумя пропущенными голами мы сделали хороший подарок «Динамо». Первый эпизод – ошибка нашего центрального защитника. Мы просили не играть через центр, но последовала передача в центр и обрезка, после которой пропустили мяч вследствие контратаки. А второй пропущенный мяч – это вообще «шедевр».

Однако важно, что ребята не остановились, забили в концовке первого тайма и вернулись в игру. А на второй тайм вышли еще с бóльшим настроем показать себя. Были моменты, где могли сравнять счет, но нам не удалось забить. Тогда как у Киева вышло забить еще один мяч.

Поздравляю «Динамо» с победой. А мы будем дальше работать и стараться показывать футбол еще лучше, чем сегодня. Обидно только, что ошибки, допущенные ребятами, становятся голевыми.

Нам нужно время. Команда совсем новая, месяца-двух недостаточно, чтобы сыграться. Тем более, война в нашей стране не позволила провести на сборах спарринги хорошего уровня и качественную подготовку.

Из-за этого чемпионат Украины сейчас настолько непредсказуемый. То же «Динамо» потеряло много очков, «Шахтер»... Самое главное, что мы проводим этот чемпионат – для наших парней на фронте.

Знаю, что многие футбольные фанаты сейчас защищают нашу страну, они следят за футболом и переживают, для них это дополнительные эмоции. Поэтому мы должны провести чемпионат до конца, что позволит сохранить представительство в еврокубках. Главная победа – это победа нашей страны над россией. А после нее, думаю, все наладится и болельщики вернутся на стадионы.

Необходимо набраться терпения и продолжать следить за нашим футболом. Поскорее бы закончилась война и мы победили – тогда все будет хорошо.