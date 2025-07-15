Украинский вратарь львовских Карпат Яков Кинарейкин находится в шаге от перехода в испанский Вильярреал, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клубы уже почти согласовали условия трансфера 21-летнего голкипера. В ближайшее время футболист должен пройти медицинское обследование, после чего операция будет оформлена официально.

После ухода Кинарейкина место основного вратаря в Карпатах займет Андрей Клищук.

В прошлом сезоне Кинарейкин принял участие в 13 матчах Украинской Премьер-лиги, в пяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив всего 12 мячей. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Вильярреал может оформить переход голкипера Реала Андрея Лунина.