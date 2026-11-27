Главный тренер Бенфики Марку Силва высказался по поводу разгромного поражения своей команды от Виктории Пльзень в матче пятого тура Лиги Европы. Португальский клуб уступил чешскому сопернику со счетом 0:4.

Отдельно наставник оценил игру украинского вратаря Анатолия Трубина. Силва отметил, что голкипер отбил немало ударов, несмотря на четыре пропущенных мяча. Слова специалиста передает Mais Futebol.

Это была ужасная ночь. Мы не представили Бенфику должным образом. Мы проиграли так, как обычно не проигрывают. Мы понимаем, насколько тяжело будет эмоционально оправиться. Впереди очень сложные дни. Мы полностью берем на себя ответственность.

Мы пропустили четыре мяча, и я не знаю, сколько еще Трубин не позволил забить. Вы хотите постоянно критиковать только одного игрока — это ваша позиция, я ее уважаю. Но количество непринужденных ошибок было ненормально велико.

Когда говорили, что Бенфика является фаворитом Лиги Европы, я говорил, что путь долгий. Я не ожидал такого матча, но предупреждал, что мы еще далеки от своего максимального уровня. Эта игра четко это показала. Это был ужасный момент, но мы все еще можем все исправить. Это произошло на этапе лиги. Было бы хуже, если бы такое случилось позже, в более важных матчах. Как говорят португальцы, это должно открыть нам глаза. Очень важно трезво оценивать ситуацию. Мы должны признавать свои сильные и слабые стороны, но обязаны двигаться вперед и оставаться скромными.

Посмотрите, как мы пропустили второй, третий и четвертый голы. Я не буду обвинять Трубина. В моменте со вторым голом мы могли сфолить тактически, но не сделали этого. Это было очевидно. То же самое произошло с третьим голом. Многое в нашей игре было сделано правильно. Я не буду обвинять вратаря, но уважаю ваше мнение.

Мы все вместе. Никто не будет перекладывать ответственность на других. Пока я возглавляю команду — точно нет. Мы очень плохо сыграли как команда. Так же мы все вместе побеждаем. Я не могу выделять кого-то одного.

Матч начался так, как и можно было ожидать от Бенфики, но нам было трудно сломить соперника, который играл с пятью защитниками. И нам так и не удалось этого сделать. Мы контролировали игру, а соперник переходил в атаки.

Если обратить внимание на эпизод с розыгрышем от ворот, после которого мы пропустили первый гол, у нас было все время, чтобы исправить ситуацию. Затем посыпалась целая лавина ошибок. Мы не отреагировали должным образом. Очень многое зависит от того, как ты реагируешь на такие моменты. До перерыва команда так и не смогла найти свою игру.