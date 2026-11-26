Денис Седашов

Итальянский Милан одержал волевую выездную победу над греческим Олимпиакосом в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы.

Футболисты греческой команды вышли вперед на 31-й минуте после автогола голкипера гостей Майка Меньяна, а в начале второго тайма Жота Силва удвоил преимущество Олимпиакоса. Однако удержать победный результат красно-белые не смогли.

На 56-й минуте Омари Гатчинсон сократил отставание ударом из пределов штрафной площадки. На 63-й минуте Альфаджо Сиссе головой сравнял счет, а на 71-й минуте еще одна результативная передача Гатчинсона помогла Кристиану Пулишичу вывести Милан вперед. Точку в встрече на 90+5-й минуте поставил Диегу Морейра.

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

Лига Европы. 5-й тур

Олимпиакос – Милан – 2:4

Голы: Меньян, 31, автогол, Ж. Силва, 49 – Гатчинсон, 56, Сиссе, 63, Пулишич, 71, Морейра, 90+5

В шестом туре основного этапа Лиги Европы Олимпиакос сыграет против словенского Целье, а Милан встретится с английским Сандерлендом. Оба матча состоятся 10 декабря.

Больше, чем Аклиуш и Кварацхелия. Забарный забил третий мяч в сезоне.