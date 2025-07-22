Павел Василенко

Видеоролики, демонстрирующие ход работ на «Камп Ноу», опубликованы в твиттере. Ситуация далека от идеальной. Болельщики шокированы тем, что клуб вообще рассматривает возможность проведения там матча Кубка Гампера.

2023 года Барселона начала долгожданную реновацию «Камп Ноу». Легендарный стадион был снесен до основания. Изначально планировалось, что каталонская команда вернется домой не позже осени 2024 года. До этого Барселона планировала играть на стадионе «Монжуик».

Однако начальные планы клуба быстро устарели. Хотя уже конец июля, чемпионы Испании все еще не знают, когда вернутся на «Камп Ноу». Работы по реконструкции стадиона затянулись настолько, что матч Кубка Гампера пришлось отложить.

Несколько дней назад Барселона объявила, что матч против Комо пройдет на стадионе «Камп Ноу». Однако вскоре выяснилось, что клуб не получил лицензии на проведение мероприятия. Болельщики снова были разочарованы.

Матч Кубка Гампера, запланированный на 10 августа, пройдет на стадионе «Эстади Йохан Кройф», который вмещает всего 6000 болельщиков.

Между тем было опубликовано видео, демонстрирующее текущий этап работ на модернизированном «Камп Ноу». Ситуация на стадионе далека от идеальной. Он напоминает огромное строительство, что удивляет болельщиков каталонской команды.

🎥 Spotify Camp Nou obecnie prezentuje się następująco.



Nie wiem na jaki oni cud liczyli by zagrać tutaj Puchar Gampera - wielki plac budowy. 😬 https://t.co/tYqC0bdiyw — BarcaInfo (@_BarcaInfo) July 21, 2025

Пока неизвестно, когда Барселона вернется на Камп Ноу. Новый сезон Ла Лиги начнется 16 августа. Первые три матча каталонцы проведут на выезде против Мальорки, Леванте и Райо Вальекано.