Исторический момент для Милана. Через 64 года наступают большие перемены
Голкипер войдет в историю клуба
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Майка Меньяна, французского вратаря Милана, был назначен главным тренером Массимилиано Аллегри новым капитаном команды на сезон 2025/26.
Это исторический момент для россонери, поскольку через 64 года капитанскую повязку наденет иностранный футболист.
По данным Gazzetta dello Sport, 30-летний Майньян, чей контракт заканчивается следующим летом, придет на смену Нильсу Лидхольму, последнему иностранному капитану Милана с 1961 года.
Хотя Меньян ранее носил капитанскую повязку и за Паулу Фонсеки, и за Сержиу Консейсау, это было при отсутствии постоянных капитанов. Теперь его капитанство становится официальным и постоянным.
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