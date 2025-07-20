Павел Василенко

Виктор Гьокереш продолжает настаивать на переходе в Арсенал и отвергает Манчестер Юнайтед. Шведский нападающий лиссабонского Спортинга думает только о «канонирах», однако на форварда претендует еще один клуб АПЛ.

Манчестер Юнайтед готов заплатить 70-80 миллионов евро за Гьокереша, а сделка со Спортингом не за горами, поскольку предложенное соглашение соответствует пожеланиям лиссабонского клуба.

Как сообщает агентство ABOLA, трансфер в Арсенал находится на грани срыва. Спортинг требует 80 миллионов евро и не менее. Поскольку лондонцы предложили 63,5 миллиона евро плюс 10 миллионов евро бонусов, агент игрока отказался от своей комиссии (около 7 миллионов евро), но проблема возникла с бонусами, которые Спортинг хочет видеть реалистичными и легко достижимыми. Некоторые бонусы, например, 2,5 миллиона евро за каждые 20 сыгранных матчей вполне достижимы, но Спортинг не согласен с другими.

Проблема в том, что 27-летний форвард, который пропустил девять дней тренировок и угрожает дисциплинарным взысканием от Спортинга (клуб настоятельно рекомендовал ему появиться, но это не освободит его от большого штрафа), намерен играть за Арсенал и уже отклонил предложение Манчестер Юнайтед. Похоже, этим летом эпопея продолжится.

В настоящее время Гьокереш находится в отпуске на Майорке, нарушив свои контрактные обязательства. Он находится в Испании и следит за ситуацией вместе со своими агентами, которые расценивают последние сообщения как давление со стороны Спортинга.