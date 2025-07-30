Павел Василенко

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген во вторник успешно перенес операцию на позвоночнике.

Об этом сообщил его клуб Барселона, не уточнив длительность вынужденного перерыва, который, по словам тер Штегена, должен продлиться три месяца.

31-летний игрок сборной Германии пропустил почти весь прошлый сезон в составе действующих чемпионов Испании из-за разрыва сухожилия в колене.

Как напоминает агентство AP, в 2023 году он отсутствовал на поле в течение двух месяцев, восстанавливаясь после своей первой операции на позвоночнике.