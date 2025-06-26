Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко сообщил, что сезон-2025/2026 станет для него последним в карьере футболиста.

Мы пообщались с главным тренером, с президентом, потому что для меня было важно услышать, что я нужен как футболист. Я ни в коем случае не хочу быть в клубе как футболист благодаря каким-то своим предыдущим заслугам. Когда я услышал мнение главного тренера и президента клуба, я понял, что они рассчитывают на меня как на боевую единицу. Поэтому я подписал контракт еще на один год. По поводу того, является ли это моим последним контрактом или нет, то я с уверенностью могу сказать, что это последний мой год как футболиста. Андрей Ярмоленко

Ярмоленко начал карьеру в Десне, откуда в 2007 году перебрался в Динамо. В 2017 году за 25 миллионов евро перешел в дортмундскую Боруссию. А после выступлений за английский Вест Хэм и эмиратский Аль-Айн вернулся к «бело-голубым» в 2023 году.

Больше всего матчей в карьере провел за киевлян, забив 157 мячей и отдав 96 результативных передач. В УПЛ оформил 113 голов, приближаясь к рекорду Максима Шацких (124). В сборной Украины отметился 46 взятиями ворот в 119 матчах, продолжая погоню за Андреем Шевченко (48) в списке бомбардиров.

Ранее Ярмоленко оценил шансы Динамо попасть в основной этап Лиги чемпионов.