Главный тренер Лацио Маурицио Сарри оказался в больнице, но причин для тревоги нет, ведь прошло запланированное медицинское обследование. Как сообщает Gazzetta dello Sport, после утренней тренировки специалист посетил частную клинику Вилла Мафальда, где прошел расширенную диагностику.

По данным клуба, проверка была глубже стандартных медосмотров, которые проходят футболисты. Через несколько часов Сарри вернулся к обязанностям и провел вечернее занятие с командой.

Однако, несмотря на новости о здоровье тренера, внутри клуба сохраняются серьезные проблемы. Лацио находится в жестких финансовых рамках и до января 2026 не сможет регистрировать новых игроков, даже если речь идет о свободных агентах. Единственный выход – дополнительное финансирование со стороны президента Клаудио Лотито.

Стоит отметить, что это уже второй случай за последние дни, когда тренер из Серии А нуждается в медицинской помощи. Накануне появилась информация о госпитализации наставника Аталанты Ивана Юрича.