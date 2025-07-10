Павел Василенко

Один из лидеров донецкого Шахтера бразильский вингер Кевин может перейти в итальянскую Болонью.

По информации портала ge.globo, клуб Серии А предложил за 22-летнего бразильца 25 миллионов евро гарантированной суммой, а также еще пять миллионов бонусами.

Кевин в прошлой кампании сыграл за «горняков» 35 поединков во всех официальных турнирах: девять голов, четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 12 миллионов евро.

Сегодня пройдет первая игра первого квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер – Ильвес. Начало поединка в столице Словении Любляне запланировано на 21:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится через неделю – 17 июля.