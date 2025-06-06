Ямаль: «Хочу завоевать еще один титул с Испанией»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над Францией со счетом 5:4 в полуфинале Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025. Молодой талант оформил дубль, забив третий и пятый голы в ворота соперника.

Если две большие команды играют таким образом, это иногда приводит к большому количеству голов. Соперник заставил нас страдать до самого конца, но мы вышли в финал, несмотря на допущенные ошибки. Когда ты на волне побед, лучше всего продолжать побеждать. Нас ждет особенный матч — финал против большой команды. Это дает дополнительный заряд мотивации. Хочу доказывать, кто я есть, именно в таких матчах. И хочу завоевать еще один титул, — цитирует Ямаля официальный сайт УЕФА.

Во втором тайме испанцы вели 5:1, но к концу игры французы сумели сократить отрыв до минимума. Тем не менее, именно команда Ямаля вышла в решающий матч, где встретится с Португалией.