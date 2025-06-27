Ярмоленко назвал четыре фактора, которые позволили Динамо завоевать чемпионство
Лидер киевлян разложил все по полочкам
42 минуты назад
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, за счет чего команде удалось завоевать чемпионство в УПЛ в сезоне-2024/2025. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.
❓ Что, по вашему мнению, было залогом успеха чемпионства?
Віра - в самого в себе, в товаришів по команді, в тренерський штаб та тренувальний процес. Саме це допомогло нам стати чемпіонами.
❓ Когда забиваете, вам больше всего хочется обнять партнеров, посмотреть на табло или побежать к трибунам?
💬 Чувствую просто радость и счастье от того, что забил, ведь для этого и играем в футбол. В этот момент не думаешь, кого обнять или куда посмотреть.
«Мы движемся в правильном направлении». Ярмоленко высказался о скандальном заявлении нового главного тренера Шахтера Арды Турана.
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