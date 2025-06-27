Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, за счет чего команде удалось завоевать чемпионство в УПЛ в сезоне-2024/2025. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.

❓ Что, по вашему мнению, было залогом успеха чемпионства?

Віра - в самого в себе, в товаришів по команді, в тренерський штаб та тренувальний процес. Саме це допомогло нам стати чемпіонами. Андрій Ярмоленко

❓ Когда забиваете, вам больше всего хочется обнять партнеров, посмотреть на табло или побежать к трибунам?

💬 Чувствую просто радость и счастье от того, что забил, ведь для этого и играем в футбол. В этот момент не думаешь, кого обнять или куда посмотреть.

«Мы движемся в правильном направлении». Ярмоленко высказался о скандальном заявлении нового главного тренера Шахтера Арды Турана.