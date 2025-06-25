Вингер Динамо Андрей Ярмоленко подвел итоги сезона-2024/2025, поставив команде низкую оценку.

Я бы поставил «пятерку». Потому что в чемпионате Украины достигли результата и добились цели, которую перед собой ставили перед началом сезона, но еврокубки мы провалили, что очень плохо в моем понимании. Поэтому оценка Динамо за сезон – 5 из 10.

Себе тоже, наверное, «пятерку». Потому что всегда можно быть лучше на поле – и в игре, и в результативных действиях. Кроме того, из-за травмы в первой половине сезона я много пропустил. Так что здесь тоже «пятерка» по десятибальной шкале – всегда что-то можно сделать лучше.

С годами становлюсь скромнее? Да я, вроде, никогда не «наглел», проблем с этим не припомню.

С кем было легче всего взаимодействовать? Наверное, с теми ребятами, с которыми я давно играю. В первую очередь – это Караваев и Буяльский, – заявил Ярмоленко в интервью Dynamo.kiev.ua.