Ярмоленко призвал игроков молодежной сборной сделать выводы после вылета из Евро-2025
Капитан национальной команды обратился к младшим коллегам после провала на чемпионате Европы
33 минуты назад
Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился в Instagram к футболистам «молодежки» после поражения в матче заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2) и вылета из турнира.
Хочу поддержать наших ребят. Знаю, что хотели большего, но это футбол. Сделайте выводы и двигайтесь дальше. Работайте ещё усерднее, потому что вы – будущее украинского футбола!
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