Ярмоленко оценил шансы Динамо попасть в основной этап Лиги чемпионов
Лидер бело-синих назвал цель команды
около 1 часа назад
Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался о сложном пути в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Слова лидера бело-синих передает сайт Dynamo.kiev.ua.
«Путь действительно будет сложным. Но мы очень хотим попасть на основной этап Лиги чемпионов. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы решить эту задачу. Сейчас пройдем сборы и будем готовиться от соперника к сопернику. Надеюсь, пройдем ближайшего оппонента, и поэтому будем готовиться к следующему сопернику. Конечно, хочется попасть на основной этап Лиги чемпионов, но мы понимаем, что будет очень сложно».
Динамо во втором раунде отбора Лиги чемпионов встретится с победителем пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта).