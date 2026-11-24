Сергей Разумовский

Брентфорд разгромил Эвертон в заключительном матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

Лондонская команда с первых минут завладела инициативой и взяла игру под свой контроль. Брентфорд активно прессинговал, быстро переходил из обороны в атаку и регулярно создавал проблемы защите Эвертона. Все основные вопросы касательно победителя хозяева сняли еще до перерыва, а после удаления в составе гостей довели счет до разгромного.

Первый гол был забит на 23-й минуте. Кин Льюис-Поттер получил возможность пробить с границ штрафной площади и точно отправил мяч в ворота. Уже вскоре нападающий снова оказался в центре внимания. После розыгрыша штрафного удара Льюис-Поттер воспользовался несогласованностью обороны Эвертона и быстро оформил дубль.

Сложное положение гостей усугубилось в конце первого тайма. На 40-й минуте защитник Эвертона Джеймс Тарковский грубо сыграл против Егора Ярмолюка. После просмотра видеоповтора арбитр отменил первоначальное решение и показал англичанину прямую красную карточку. Таким образом, Эвертон остался в меньшинстве еще до перерыва.

После возобновления игры Брентфорд продолжил контролировать ход встречи. Хозяева не стали чрезмерно рисковать, но в то же время не отказывались от атак и искали возможностизбільшити перевагу. На 67-й хвилині капітан команди Віталі Янельт завдав потужного дальнього удару, після якого рахунок став 3:0.

Остаточну крапку в матчі поставив Фабіу Карвалью. Португалець вийшов на поле з лави запасних і на 90-й хвилині замкнув подачу з кутового, встановивши фінальний результат – 4:0. Евертон у другому таймі так і не зміг нав’язати супернику боротьбу та завершив зустріч із чотирма пропущеними м’ячами.

Обидва українські футболісти розпочали поєдинок у стартових складах своїх команд. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів на полі 74 хвилини та не отримав попереджень. Водночас саме за його участі стався ключовий дисциплінарний епізод зустрічі: після грубого підкату Тарковскі проти українця захисник Евертона був вилучений із поля.

Віталій Миколенко відіграв за Евертон усі 90 хвилин. У середині першого тайму українець отримав жовту картку після того, як зірвав небезпечну контратаку Брентфорда. Захисник притримав за футболку Данго Уаттару, за що арбітр призначив штрафний удар.

Цей епізод мав для Евертона особливо неприємні наслідки. Саме після розіграшу штрафного, призначеного через порушення Миколенка, Брентфорд забив свій другий гол у матчі. У підсумку команда українського захисника не змогла відповісти на потужну гру господарів і зазнала розгромної поразки.

Завдяки цій перемозі Брентфорд піднявся до зони єврокубків (6-е місце, 17 очок), випередивши Евертон, який опустився на 9-ту сходинку. Відрив між командами становить лише один бал.

АПЛ, 11-йтур

Брентфорд – Эвертон 4:0

Голы: Льюис-Поттер, 23, 25, Янельт, 67, Карвалью, 90

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Айер, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Диуф, 74), Ярмолюк (Йенсен, 74), Янельт (Сангаре, 82), Уаттара (Шаде, 66), Дамсгор, Энтони (Карвалью, 81), Вилсон

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Таркоски, Брантуэйт, Миколенко, Армстронг, Гарнер (Норгард, 85), Рель (Кин, 70), Дьюсбери-Холл (Хекни, 69), Джордж (Грилиш, 46), Барри (Джонсон, 70)

Предупреждение: Миколенко (24)

Удаление: Таркоски (40)