Туринский Ювентус снова проявляет интерес к центральному защитнику Барселоны Рональду Араухо, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, главный тренер итальянского клуба Игор Тудор лично заинтересован в трансфере 26-летнего уругвайского футболиста. Руководство Ювентуса планирует возобновить активные переговоры с каталонцами после завершения Клубного чемпионата мира.

Ранее туринцы уже предпринимали попытки получить Араухо в зимнее трансферное окно, когда защитник рассматривал возможность ухода из Барселоны. Однако впоследствии он продлил контракт с клубом до 2031 года.

С 1 июля сумма отступных за уругвайца составит 70 миллионов евро. В прошлом сезоне Араухо провел за Барселону 25 матчей, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль станет новой десяткой Барселоны.