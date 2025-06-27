Ювентус может подписать центрального защитника Барселоны
Туринский клуб давно следит за Араухо
9 минут назад
Туринский Ювентус снова проявляет интерес к центральному защитнику Барселоны Рональду Араухо, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, главный тренер итальянского клуба Игор Тудор лично заинтересован в трансфере 26-летнего уругвайского футболиста. Руководство Ювентуса планирует возобновить активные переговоры с каталонцами после завершения Клубного чемпионата мира.
Ранее туринцы уже предпринимали попытки получить Араухо в зимнее трансферное окно, когда защитник рассматривал возможность ухода из Барселоны. Однако впоследствии он продлил контракт с клубом до 2031 года.
С 1 июля сумма отступных за уругвайца составит 70 миллионов евро. В прошлом сезоне Араухо провел за Барселону 25 матчей, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль станет новой десяткой Барселоны.