Сергей Разумовский

Ювентус одержал убедительную волевую победу над Омонией в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы сезона 2026/27. Туринская команда пропустила первой, но сумела переломить ход встречи и завершить её разгромом – 4:1.

Кипрский клуб неожиданно вышел вперед на 15-й минуте. Защитник Омонии Любомир Шатка оказался в нужном месте и точным ударом открыл счёт. Хозяева пытались быстро ответить, однако на протяжении длительного времени не могли преодолеть организованную оборону соперника.

Переломным для Ювентуса стал заключительный отрезок первого тайма. На 37-й минуте Андреа Камбьяцо восстановил равновесие, воспользовавшись моментом у ворот кипрской команды. Ещё до перерыва туринцы развили свой успех: на 43-й минуте Джефф Эхатер вывел хозяев вперёд – 2:1.

После перерыва Ювентус продолжил контролировать игру и не позволил Омонии вернуться в матч. На 68-й минуте Франсишку Консейсан забил третий мяч итальянской команды. Ещё через пять минут Жереми Бога воспользовался очередной атакующей возможностью и установил окончательный счёт – 4:1.

Таким образом, Ювентус продолжает выступать без поражений в текущем розыгрыше Лиги Европы. После пяти туров туринцы имеют 13 очков – четыре победы и одну ничью. Команда забила 15 мячей и пропустила лишь пять, благодаря чему уверенно держится в первой восьмёрке общей таблицы.

Позиция в топ-8 дает Ювентусу возможность напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Следующий матч общего этапа итальянский клуб проведет 10 декабря против Хапоэля из Беэр-Шевы.

Для Омонии поражение в Турине стало уже третьим подряд. После двух побед на старте турнира кипрская команда начала терять очки и на данный момент имеет шесть баллов. Ее разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:11.

Омония находится близко к границе зоны стыковых матчей плей-офф. В зависимости от результатов других встреч 5-го тура команда может расположиться примерно в районе 20–26-го мест. В то же время киприоты все еще сохраняют шансы продолжить борьбу за выход на следующую стадию через стыковые поединки.

Лига Европы. Общий этап, 5-й тур

Ювентус – Омония 4:1

Голы: Камб'язо, 37, Екатор, 43, Консейсау, 68, Бога, 73 – Шатка, 15

Ювентус: Нету, Гатти, Лукуми (Маккенни, 66), Келли, Камб'язо, Сарр, Дуглас Луис (Копмайнерс, 66), Кабаль (Челик, 46), Консейсау (Коло Муани, 87), Екатор (Вольтемаде, 66), Бога

Омония: Каминьски, Него (Балковец, 59), Кулибали, Шатка, Дюверн, Андреу (Брауверс, 59), Марич, Тенасе (Эвандру, 46), Танкович (Неофиту, 70), Монтнор, Какулис (Диони, 46)

Предупреждения: Лукуми (34) – Тенасе (10), Балковец (81)