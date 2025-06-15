Забарный и ПСЖ ударили по рукам! Информацию подтвердил авторитетный инсайдер
Романо назвал срок контракта воспитанника Динамо с победителем Лиги чемпионов
39 минут назад
Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный согласовал пятилетний контракт с ПСЖ. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Пари Сен-Жермен и Илья Забарный согласовали условия личного контракта на пять лет.
Переговоры с Борнмутом по трансферной сумме продолжаются, однако окончательной договоренности пока еще не достигнуто.
Тем самым Романо подтвердил информацию журналиста Санти Ауни о потенциальном трансфере Забарного. Ожидается, что сумма перехода может составить более 60 миллионов евро.
Известно, что в таких условиях киевское Динамо, имеющее процент с продажи от Борнмута, получит более десяти миллионов в евро. Интересно также, что портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 42 миллиона евро.