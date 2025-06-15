Сергей Стаднюк

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный согласовал пятилетний контракт с ПСЖ. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Пари Сен-Жермен и Илья Забарный согласовали условия личного контракта на пять лет. Переговоры с Борнмутом по трансферной сумме продолжаются, однако окончательной договоренности пока еще не достигнуто. Фабріціо Романо

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain and Ilya Zabarny have agreed personal terms on five year contract.



Discussions continue with Bournemouth on transfer fee as talks are underway but no agreement sealed yet. pic.twitter.com/R9RpDdtQE7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025

Тем самым Романо подтвердил информацию журналиста Санти Ауни о потенциальном трансфере Забарного. Ожидается, что сумма перехода может составить более 60 миллионов евро.

Известно, что в таких условиях киевское Динамо, имеющее процент с продажи от Борнмута, получит более десяти миллионов в евро. Интересно также, что портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 42 миллиона евро.