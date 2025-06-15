Павел Василенко

Защитник Борнмута Илья Забарный входит в сферу интересов ПСЖ. Как сообщает журналист Санти Ауна, клубы возобновили переговоры по трансферу игрока сборной Украины.

Отмечается, что англичане теперь более умеренны в отношении цены, установленной для украинского защитника. Нового официального предложения от ПСЖ пока нет.

Забарный имеет договорённость с ПСЖ по контракту до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провёл 39 матчей в составе Борнмута, сделал один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Напомним, что в этом году ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.