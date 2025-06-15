Переговоры между ПСЖ и Борнмутом по трансферу Забранного возобновились
Украинец близок к смене клуба
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Защитник Борнмута Илья Забарный входит в сферу интересов ПСЖ. Как сообщает журналист Санти Ауна, клубы возобновили переговоры по трансферу игрока сборной Украины.
Отмечается, что англичане теперь более умеренны в отношении цены, установленной для украинского защитника. Нового официального предложения от ПСЖ пока нет.
Забарный имеет договорённость с ПСЖ по контракту до 30 июня 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Забарный провёл 39 матчей в составе Борнмута, сделал один ассист.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Напомним, что в этом году ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.
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