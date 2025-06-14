Павел Василенко

ПСЖ намерен подписать центрального защитника английского Борнмута Илью Забарного.

По информации журналиста Маттео Моретто, парижский клуб уже очень близок к оформлению сделки о переходе 22-летнего футболиста. Отмечается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей в составе Борнмута, сделал один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Напомним, что в этом году ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.