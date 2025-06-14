ПСЖ близок к подписанию Забавного
Украинец нужен победителю Лиги чемпионов
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
ПСЖ намерен подписать центрального защитника английского Борнмута Илью Забарного.
По информации журналиста Маттео Моретто, парижский клуб уже очень близок к оформлению сделки о переходе 22-летнего футболиста. Отмечается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей в составе Борнмута, сделал один ассист.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Напомним, что в этом году ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.
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