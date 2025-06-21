В субботу, 21 июня, на Клубном чемпионате мира состоялся матч между Мамелоди Сандаунс и Боруссией Дортмунд, который завершился победой немецкой команды со счетом 4:3. Несмотря на напряженную игру на поле, некоторые игроки "шмелей" имели возможность следить за событиями в более комфортных условиях.

Пресс-служба Боруссии опубликовала в соцсетях фото, на котором видно: запасные футболисты смотрят первый тайм по телевизору прямо из раздевалки.

«Наши запасные смотрели первый тайм из раздевалки, чтобы не попадать под палящее солнце на стадионе», — говорится в сообщении клуба.

Матч проходил в Цинциннати, на арене TQL Stadium, где температура воздуха превышала +30°C. Из-за сложных климатических условий в США командам приходится адаптироваться — в частности, такими нетипичными решениями.