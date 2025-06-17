Павел Василенко

В матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира Боруссия Дортмунд сыграла против бразильского Флуминенсе вничью – 0:0.

В первом тайме дортмундская команда доминировала только в владении мячом. Флуминенсе атаковал чаще и опаснее. Однако бразильцам не хватало эффективности.

После перерыва Каноббио имел шанс, но вратарь Боруссии Кобель вовремя вмешался. То же самое произошло на 70-й минуте, когда вратарь немецкой команды встал на пути следующего удара Эвералдо.

Атака Боруссии оставалась посредственной. 44-летний вратарь Флуминенсе Фабио так и не был вынужден вмешиваться, он просто дирижировал обороной. 40-летний Тьяго Силва добился успеха в этом, причём ветеран записал на свой счёт больше всего перехватов и побед в воздушных дуэлях в своей команде.

Следующим соперником Флуминенсе станет Ульсан, а Боруссия встретится с Мамелоди.

Клубный чемпионат мира, 1-й тур

Группа F

Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0