Боруссия Дортмунд начала путь на Клубном чемпионате мира матчем с Флуминенсе
Команды не определили сильнейшего
около 2 часов назад
В матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира Боруссия Дортмунд сыграла против бразильского Флуминенсе вничью – 0:0.
В первом тайме дортмундская команда доминировала только в владении мячом. Флуминенсе атаковал чаще и опаснее. Однако бразильцам не хватало эффективности.
После перерыва Каноббио имел шанс, но вратарь Боруссии Кобель вовремя вмешался. То же самое произошло на 70-й минуте, когда вратарь немецкой команды встал на пути следующего удара Эвералдо.
Атака Боруссии оставалась посредственной. 44-летний вратарь Флуминенсе Фабио так и не был вынужден вмешиваться, он просто дирижировал обороной. 40-летний Тьяго Силва добился успеха в этом, причём ветеран записал на свой счёт больше всего перехватов и побед в воздушных дуэлях в своей команде.
Следующим соперником Флуминенсе станет Ульсан, а Боруссия встретится с Мамелоди.
Клубный чемпионат мира, 1-й тур
Группа F
Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0
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