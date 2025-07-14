Сергей Стаднюк

В контрольном матче на сборах в Словении луганская Заря сыграла вничью с боснийским Сараево. Несмотря на нулевой счет, поединок вышел боевым — обе команды имели свои моменты, но на первый план вышли дисциплина в обороне и надежная игра вратарей.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник активно использовал ротацию, проверив практически весь доступный состав. Во втором тайме на поле появились Турбаевский, Малыш, Эскинья, Горбач, Белоцерковец, Маткевич и другие, что позволило команде поддерживать темп до финального свистка. Стоит отметить также дебют за Зарю полузащитника Динамо Романа Саленко, который будет выступать за команду на правах аренды.

Следует отметить, что это уже второй подряд матч луганчан на сборах без пропущенных мячей. Перед этим Заря уничтожила словенскую команду в еще одном контрольном матче (5:0).

Контрольный матч

Заря (Луганск, Украина) – Сараево (Сараево, Босния и Герцеговина) 0:0

Заря: Сапутин (Турбаевский, 46), Башич, Джордан, Жуниньо, Пердута (Маткевич, 88), Дришлюк (Эскинья, 79), Попара (Малыш, 60), Саленко, Слесар (Горбач, 75), Вакула (Белоцерковец, 60), Будковский.

Запасные: Косивский, Янич, Тронтель, Кораблин, Мицин, Кремчанин.