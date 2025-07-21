Луганская Зоря, представляющая Украинскую Премьер-лигу, официально усилила состав, подписав 25-летнего центрального полузащитника Руана Оливейру из бразильского клуба Метрополитано. Стороны заключили контракт, однако детали сделки пока не разглашаются.

«Добро пожаловать Руана в нашу команду и желаем достигать новых высот вместе!», — написала пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Оливейра провел в аренде в составе Куябы, выступающей во втором дивизионе Бразилии. За этот период полузащитник отыграл 14 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За Метрополитано Руан также провел 14 встреч, в которых сумел отметиться один раз. Ранее он защищал цвета Коринтианса, где набрал 32 матча, два гола и три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Зоря не пригласит в свою команду Владлена Юрченко.