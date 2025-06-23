Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский подвел итоги неудачного выступления команды на Евро-2025 (U-21). «Желто-синие» заняли третье место и не вышли из группы с Данией, Нидерландами и Финляндией.

Мы и сами это понимали, что должны были добиться большего. Обидно, что нам не удалось оправдать ожидания. Очень сложно объяснить, почему так произошло. Первая половина 2025 года, возможно, мое самое сложное и провальное время в карьере. Что касается Евро, то, наверное, у нас такой менталитет - проигрывать первые матчи на больших турнирах, а затем пытаться все наверстать. Такой же опыт был у меня и на Олимпиаде. Старшие партнеры вспоминали и матч против Румынии на Евро-2024. И вот Дания, и снова проигрыш.

Согласен, что матч против датчан нам удавался. Мы уверенно действовали в первом тайме. Мы могли закрывать игру. После матча главный тренер сказал нам, что мы зациклены на результате.

И когда имеем минимальное преимущество, думаем, как удержать такой счет, игнорируя указания тренера, начинаем терять позиции, соответственно, теряется и концентрация и мы пропускаем. После турнира мы были опустошены, поскольку ехали в Словакию совсем не за таким результатом.

После боя кулаками не машут. Хотя я не могу сказать, что с подготовкой что-то было не так. Если бы мы вышли из группы, то вряд ли кто вспомнил бы много негативных нюансов. Тут все идет от головы.

С Нидерландами мы понимали, что соперник сделает все, чтобы быть с мячом, они будут страдать, если им этого не дать. Украина также любит действовать первым номером. Но соперник был силен. После травмы я провел только одну полноценную тренировку и вышел в стартовом составе. Было очень сложно бегать без мяча. Мы, наверное, где-то не выдержали, поскольку быстро теряли мяч, когда его отбирали. Противнику удавался прессинг и, в итоге, это принесло нидерландцам результат.

Мельгоса поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь. Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали своего максимума, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах.

На мой взгляд, на Евро-2025 нет явных фаворитов. Каждый мог выиграть у каждого. Кто, например, мог предположить, что в четвертьфинале Нидерланды, играя в меньшинстве с 20-й минуты, смогут обыграть Португалию. Или Италия, имея на двух игроков меньше, переведет в овертайм игру против Германии.

Неудачное Евро, вылет Ворсклы... Я переживаю за все эти неудачи, но в то же время и понимаю, что для меня это опыт, пусть и негативный. Без набивания таких шишек не будет прогресса. Пусть это произошло сейчас, когда я еще не настолько опытен, чем это будет, возможно, в главной команде страны, куда мечтает попасть любой футболист. Когда Бог хочет сделать тебя счастливым, он ведет тебя самыми трудными путями. Вот такого девиза я и придерживаюсь, – рассказал Крупский в интервью Sport.ua.