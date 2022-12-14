Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией
Защитник Аргентины – о разгроме Хорватии: «Было сложно»
Ромеро отметил, что соперник создал команде трудности, несмотря на 3:0 на табло
14 декабря 13:48
Кристиан Ромеро / Фото - AFA
Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0). Слова футболиста пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
До сих пор не могу поверить в это, не мог даже думать об этом. Конечно, когда окажусь в гостинице, слезы начнут капать с моего лица. Не каждый день выходишь в финал ЧМ. Фанам уже это нравится, но мы хотим большего.
Мы рады, потому что провели хороший матч. Заслуженно победили. Порой было сложно, но знали, как справиться.
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