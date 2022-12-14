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Защитник Аргентины – о разгроме Хорватии: «Было сложно»

Ромеро отметил, что соперник создал команде трудности, несмотря на 3:0 на табло
Футбол Чемпионат мира по футболу
14 декабря 13:48
Защитник Аргентины – о разгроме Хорватии: «Было сложно»
Кристиан Ромеро / Фото - AFA

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0). Слова футболиста пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

До сих пор не могу поверить в это, не мог даже думать об этом. Конечно, когда окажусь в гостинице, слезы начнут капать с моего лица. Не каждый день выходишь в финал ЧМ. Фанам уже это нравится, но мы хотим большего.

Мы рады, потому что провели хороший матч. Заслуженно победили. Порой было сложно, но знали, как справиться.

Ранее был назван лучший игрок матча Аргентина – Хорватия.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Хорватии (футбол) сборная Аргентины (футбол) Кристиан Ромеро

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