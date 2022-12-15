Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»

Жюль Кунде / Фото - FFF

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Слова футболиста передает L’Equipe.

Однако нам удалось ответить на этот вызов. Понимали, что должны хорошо начать игру и гол Тео Эрнандеса облегчил нам задачу.

Мы играли весьма компактно. Во втором тайме было сложнее. Соперник владел мячом и в нескольких моментах был очень близок к голу.

Франция – команда, которая умеет терпеть. Во всех матчах у нас были отрезки, когда не везло, но мы не сдавались, продолжали быть активными и сражаться друг за друга.