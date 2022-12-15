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Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»

Кунде рассказал, за счет чего команда дошла до финала ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:10
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Жюль Кунде / Фото - FFF

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Слова футболиста передает L’Equipe.

Играть в финале – это мечта! Марокканцы сумели создать нам проблемы, они провели отличный матч.

Однако нам удалось ответить на этот вызов. Понимали, что должны хорошо начать игру и гол Тео Эрнандеса облегчил нам задачу.

Мы играли весьма компактно. Во втором тайме было сложнее. Соперник владел мячом и в нескольких моментах был очень близок к голу.

Франция – команда, которая умеет терпеть. Во всех матчах у нас были отрезки, когда не везло, но мы не сдавались, продолжали быть активными и сражаться друг за друга.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил организацию чемпионата мира в Катаре.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Марокко (футбол) Жюль Кунде

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