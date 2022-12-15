Гризманн отыграл 116 матчей за сборную Франции
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Кунде рассказал, за счет чего команда дошла до финала ЧМ-2022
Жюль Кунде / Фото - FFF
Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Слова футболиста передает L’Equipe.
Играть в финале – это мечта! Марокканцы сумели создать нам проблемы, они провели отличный матч.
Однако нам удалось ответить на этот вызов. Понимали, что должны хорошо начать игру и гол Тео Эрнандеса облегчил нам задачу.
Мы играли весьма компактно. Во втором тайме было сложнее. Соперник владел мячом и в нескольких моментах был очень близок к голу.
Франция – команда, которая умеет терпеть. Во всех матчах у нас были отрезки, когда не везло, но мы не сдавались, продолжали быть активными и сражаться друг за друга.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил организацию чемпионата мира в Катаре.
Комментарии 0