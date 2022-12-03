Защитник Уругвая после вылета из ЧМ-2022 ударил директора FIFA и угрожал арбитру

Хименеса могут дисквалифицировать на длительный срок

Фото: Globo

Уругвай не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Несмотря на победу над Ганой (2:0) им не хватило одного гола, чтобы обойти Южную Корею.

После игры защитник Уругвая Хосе Хименес был недоволен арбитром игры. Он пытался прорваться в судейскую комнату и оскорбил главного рефери Даниэля Зиберта.

Кроме того, он ударил директора FIFA локтем и одного из организаторов ЧМ-2022, сообщает Globo.

Вероятно, Хименес получит длительный срок дисквалификации. Также Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф.