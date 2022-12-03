Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф чемпионата мира
Защитник Уругвая после вылета из ЧМ-2022 ударил директора FIFA и угрожал арбитру
Хименеса могут дисквалифицировать на длительный срок
Фото: Globo
Уругвай не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022.
Несмотря на победу над Ганой (2:0) им не хватило одного гола, чтобы обойти Южную Корею.
После игры защитник Уругвая Хосе Хименес был недоволен арбитром игры. Он пытался прорваться в судейскую комнату и оскорбил главного рефери Даниэля Зиберта.
Кроме того, он ударил директора FIFA локтем и одного из организаторов ЧМ-2022, сообщает Globo.
Вероятно, Хименес получит длительный срок дисквалификации. Также Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф.
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