Сергей Разумовский

Украинский защитник Александр Зинченко в настоящее время не рассматривает возможность продолжения карьеры в чемпионате Украины. Об этом сообщил футбольный журналист Игорь Цыганык, комментируя интерес Шахтера к игроку.

По словам эксперта, донецкий клуб пытался связаться с Зинченко, чтобы узнать, готов ли он рассмотреть возвращение в украинский футбол. Ответ, который получил Шахтер, свидетельствовал о том, что сейчас такой вариант защитника не интересует.

В то же время Цыганык подчеркнул, что не назвал бы эту ситуацию полноценными или официальными переговорами. По его информации, речь шла лишь о попытке установить контакт и выяснить позицию футболиста. Журналист отметил, что определенное общение между сторонами все же состоялось, однако до предметного обсуждения возможного перехода дело не дошло.

В настоящее время Зинченко тренируется в расположении Аякса, который он покинул летом из-за затяжного восстановления после травмы и завершения контракта. Нового соглашения футболист пока не подписывал.

«Теплый прием и невероятная поддержка»: Зинченко отреагировал на возможностьтренироваться с Цыганковым.