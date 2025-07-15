Владимир Кириченко

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт для Спорт 24 поделился мыслями о решении серебряного призера Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Ильи Ковтуна сменить гражданство.

Не могу не затронуть вопрос смены гражданства призёром Олимпиады Ильёй Ковтуном. Он на карантине, за Хорватию выступать ещё не может. Существует ли вариант, что он вернётся в сборную Украины?

«Они с тренерами решили сменить страну ещё в 2024-м, после Олимпийских игр. Мы встречались и предлагали и деньги, и нормальные условия для подготовки. Всё напрасно.

Уже из прессы узнал, что он получил хорватский паспорт. Какие здесь могут быть вопросы, если он сам не хочет быть украинцем. И это во время войны, когда наши ребята и девушки погибают и защищают страну, а кто-то сначала поднял флаг Украины, получил все деньги от Украины, все звания от Украины, а потом решил, что будет выступать за Хорватию.

Если он считает, что Хорватия для него более ценна, чем Украина, то, ну что я могу сказать, для меня это очень мерзко».

А что известно о Радомире Стельмахе, который, как и Ковтун, живёт и тренируется за границей, только в Германии?

«С ним также сложно, то же самое. Они там решают, как остаться в Германии. Вопрос объёмный и касается отношений в национальной спортивной гимнастике в целом. Вернулась Стелла Захарова, и к ней есть немало вопросов. Надо объединять, чтобы спортсмены и тренеры хотели работать, а не наоборот».

Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, Ковтун сменил гражданство на хорватское.

Титулованный гимнаст должен отбыть карантин. Илья получит право выступать за Хорватию на международных соревнованиях под эгидой FIG только через год, начиная с 10 июля 2026 года.