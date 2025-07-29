Киев Кэпиталз изменил тренерский штаб перед дебютом в Балтийском чемпионате
Команду возглавил Олег Тимченко
около 3 часов назад
Фото: Киев Кэпиталз
Вице-чемпион Украины Киев Кэпиталз объявил об изменении тренерского штаба перед дебютом в Балтийском чемпионате.
В сезоне 2025/26 руководить командой будет Олег Тимченко, бывший игрок сборной Украины и экс-наставник Днепра и Краматорска. Ассистентом главного тренера станет легенда сборной Украины Роман Сальников, который уже работал с Тимченко в вышеупомянутом Краматорске.
В Киев Кэпиталз назвали цель перехода к Балтийскому чемпионату.