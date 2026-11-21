Денис Седашов

В очередном матче чемпионата Украины по хоккею Шершни одержали победу над киевским Соколом.

Первый период прошел без заброшенных шайб, однако сразу после перерыва команды добавили активности. Уже в начале второй двадцатиминутки Аксенов открыл счет, а ближе к экватору встречи Панченко удвоил преимущество хозяев. Однако радость Шершней длилась недолго — всего через полминуты Бурдаков сократил отставание Сокола до минимума.

На старте третьего периода Бурдаков оформил дубль и восстановил паритет на табло. Казалось, игра перейдет в овертайм, но за две с половиной минуты до финальной сирены Шершни реализовали численное преимущество — победную точку в матче своим вторым голом поставил Панченко.

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный чемпионат

Шершни — Сокол — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Аксенов (Калинько, Алексюк), 21:07, 2:0 - Панченко (Шевченко), 35:37, 2:1 - Бурдаков (Толстушко), 36:09, 2:2 - Бурдаков (Сидоренко, Толстушко), 45:10, 3:2 - Панченко (Васильев, Шевченко, больш.), 57:33

Сокол обыграл Одесчину в матче сдесятью заброшенными шайбами.