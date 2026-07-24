Крулько будет баллотироваться в Исполком IBU
Выборы пройдут 17-20 сентября в Берхтесгадене
около 1 часа назадПодписаться в
Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько вошел в список кандидатов в Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU).
Организация опубликовала список из 11 претендентов на шесть вакантных мест в руководящем органе.
Изменится и глава IBU — действующий президент Олле Далин не будет выдвигаться на новый срок. Единственным кандидатом на этот пост является словенец Тим Фарчик.
Выборы пройдут 17-20 сентября в Берхтесгадене (Германия).
Семенов — о целях сборной Украины на новый сезон: «Для меня главное, чтобы все смогли сделать шаг вперед».
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