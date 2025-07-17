Чемпионат Европы-2025, который состоялся в мае, стал первым для украинской каратистки Анжелики Терлюги после рождения ребенка. Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, трехкратная чемпионка Европы в личном зачете и двукратная чемпионка Европы в командном зачете остановилась в шаге от бронзового финала. В интервью SportBusiness.Media Анжелика Терлюга оценила свой результат:

Эти соревнования были для того, чтобы, во-первых, понять, в какой форме я сейчас нахожусь, и смогу ли вернуть свою весовую категорию, а во-вторых, чтобы оценить форму моих соперниц. Было сделано много выводов, но я не делала на них чрезмерного акцента. Обычно, когда я проигрываю, я очень переживаю за это. На этот раз я быстро отпустила ситуацию, потому что понимаю, что этот чемпионат не был показателем.

Я должна дать себе время, чтобы приезжать на соревнования в классной форме, и только тогда буду делать выводы из своих поражений. Далее я нацеливаюсь на все лучшие и лучшие результаты.