Каратистка Анжелика Терлюга призналась, что не устанавливает четкую дату завершения карьеры, но открыто рассматривает такой сценарий. Все будет зависеть от ее выступлений после возвращения в спорт.

Об этом серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, трехкратная чемпионка Европы в личном зачете и двукратная чемпионка Европы в командном зачете рассказала в интервью SportBusiness.Media.

В последние годы всё складывается весьма интересно. Время от времени я задумываюсь о завершении карьеры, но каждый раз появляется какая-то ситуация, которая не даёт этого сделать. Например, я всем говорила, что если выиграю Олимпиаду, то завершу карьеру, но в результате получилось так, что я стала второй. Я тогда подумала, что уже и после этого можно было бы закончить, но появились новые обстоятельства, некое ощущение нереализованности в некоторых моментах. Я подумала, что попробую еще раз.

Потом удалось выиграть много классных турниров — Всемирные игры, Европейские игры, дважды — чемпионат Европы. Тогда я уже себе сказала, что выиграю Чемпионат мира — и тогда точно всё. Однако снова возникла ситуация, и я подумала: это что, какая-то шутка?

Потом я узнала о беременности, и мой фокус сместился на другое. Началась обычная жизнь, но во время беременности я по чему-то скучала. Я подумала о том, что попробую вернуться. Если получится — прекрасно, а если нет — значит, так и должно быть.

Сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда просто хочу понять, правильно ли сделала, что решила вернуться. Я наслаждаюсь этим процессом и осознанно понимаю: если не смогу выигрывать и реализовываться, то не имею права занимать чьё-то место.

Так что буду смотреть по ситуации. Если не будет результатов, которые я показывала ранее — скорее всего, скоро завершу карьеру. Если же результаты будут хорошими — будем смотреть по ситуации.