В интервью SportBusiness.Media каратистка Анжелика Терлюга поделилась своими ожиданиями от Всемирных игр 2025, которые пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа. Для Анжелики это будут вторые соревнования после рождения ребенка. Сейчас спортсменка активно готовится: в её графике — сборы в Румынии, на Драгобрате и в Гонконге.

Вскоре я буду на тренировочных сборах. Сначала мы едем в Румынию, где пробудем неделю, потом — на Драгобрат, где также будут отличные сборы. В конце месяца, после Драгобрата, на тренировочный сбор в Гонконг отправятся только те каратэки из нашей команды, которые прошли отбор. После всех этих сборов будут соревнования в Китае.

Надеюсь, что этот месяц будет очень продуктивным, и я настраиваюсь на отличную работу. Не хочу думать о травмах, надеюсь, что они меня обойдут, и я приеду на соревнования в отличной форме.

Честно говоря, мечтаю о победе. Понятно, есть рациональные рассуждения, и я их понимаю, но нам никто не запрещает мечтать. Мне хочется думать о лучшем и мечтать о лучшем. Поэтому я еду с оптимистичным настроем, а какая там будет реальность — увидим.