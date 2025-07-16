Киевское Динамо провело товарищеский матч с хорватским Осиеком, который в прошлом сезоне занял седьмое место в национальном первенстве. Встреча проходила в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.

В первой половине встречи соперники бело-синих открыли счет. Игрок Осиека Якупович блестяще реализовал стандарт возле штрафной площадки Динамо, отправив мяч точно в девятку. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хорватов — 0:1.

Во втором тайме Осиек имел несколько отличных шансов удвоить преимущество, но на последнем рубеже надежно действовал голкипер Руслан Нещерет, не позволив мячам попасть в сетку.

Ближе к финальному свистку динамовцы усилили давление и стали активно атаковать, однако сравнять счет так и не удалось. Интересно, что матч завершился немного раньше, чем положено, так как арбитр досрочно остановил игру после очередной стычки между футболистами.

Товарищеский матч

Динамо – Осиек – 0:1

Гол: 37, Якупович

Ранее сообщалось, что защитник Динамо перешел в польский клуб.