Олег Гончар

Новая версия самого известного футбольного симулятора EA Sports FC 26, разработанная Electronic Arts, не будет иметь официальной русскоязычной озвучки, сообщили в Steam.

Это первый случай с 2007 года, когда в серии FIFA или EA Sports FC отсутствует русская озвучка, включая голоса комментаторов Георгия Черданцева и Константина Генича, которые работали над играми с 2015 года. В то же время интерфейс игры будет поддерживать русский язык — будут доступны текст и субтитры.

Отметим, что украинская локализация в EA Sports FC 26 также не предусмотрена.

Релиз EA Sports FC 26 запланирован на 26 сентября для PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC.

Ultimate Edition станет доступной раньше — 19 сентября, предоставляя до семи дней раннего доступа, 6000 FC Points и бонусы для Ultimate Team.

Цена стандартной версии — $69.99, Ultimate — $99.99.

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