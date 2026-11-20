«Зайду в комнату и уничтожу GTA!»: Де Дзерби предупредил игроков о последствиях нарушения режима
Капитан с юмором отреагировал на выход GTA 6 накануне матча АПЛ
Главный тренер лондонского Тоттенхэма Роберто Де Дзерби высказался по поводу выхода долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI и объяснил, при каком условии готов применить жесткие санкции к своим подопечным.
По словам итальянского специалиста, он доверяет дисциплине футболистов, но не потерпит нарушения режима. Об этом сообщает Football.London.
Я не полицейский, я тренер. В моей раздевалке — хорошие люди. Они могут закрыться с PlayStation в подходящее время — в противном случае я зайду в их комнату и уничтожу GTA!
Релиз GTA 6 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоялся 19 ноября 2026 года.
Де Дзерби встал на защиту Мудрика после скандального интервью.
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