Денис Седашов

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Роберто Де Дзерби высказался по поводу выхода долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI и объяснил, при каком условии готов применить жесткие санкции к своим подопечным.

По словам итальянского специалиста, он доверяет дисциплине футболистов, но не потерпит нарушения режима. Об этом сообщает Football.London.

Я не полицейский, я тренер. В моей раздевалке — хорошие люди. Они могут закрыться с PlayStation в подходящее время — в противном случае я зайду в их комнату и уничтожу GTA! Роберто Де Дзерби

Релиз GTA 6 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоялся 19 ноября 2026 года.

Де Дзерби встал на защиту Мудрика после скандального интервью.